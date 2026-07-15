Casco e assicurazione monopattini: a Rimini boom di multe, già 111 le sanzioni

I dati sono stati comunicati dal Comune

Sono 111 le multe ai monopattini fatte dalla Polizia Locale di Rimini, numero che supererà le 126 del 2025 e le 47 del 2024. Il Comune di Rimini ha comunicato i dati sulle sanzioni amministrative ai monopattini in vista dell'obbligo assicurativo.

Durante la circolazione sarà obbligatorio portare con sé il certificato assicurativo, in formato digitale o cartaceo, da esibire alle forze dell'ordine in caso di controllo. Leggi articolo con approfondimento. Sul fronte sanzioni, secondo i dati del Comune di Rimini, il 2026 conferma un trend in crescita: sulle 111 sanzioni elevate finora, 53 riguardano la mancata protezione con il casco, 15 l'assenza del contrassegno identificativo e 9 la mancanza di copertura assicurativa o l'esposizione non visibile del contrassegno stesso.

Tra le altre infrazioni contestate figurano il trasporto di passeggeri, il mancato controllo del veicolo e alcune irregolarità nelle precedenze.