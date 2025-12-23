Case popolari, allarme Acer: "2.500 famiglie in attesa, dal Governo risorse insufficienti"

La denuncia di Acer sul Piano Casa

Emergenza abitativa a Rimini: oltre 2.500 famiglie sono in lista d’attesa per un alloggio di edilizia residenziale pubblica e gli sfratti continuano ad aumentare. A lanciare l’allarme è Claudia Corsini, vicepresidente di Acer Rimini, che critica duramente il Piano Casa del Governo Meloni, definito "privo di risorse concrete".

Secondo Corsini servono investimenti strutturali per nuove costruzioni e recupero di alloggi, oltre a incentivi per gli affitti agevolati e misure per rimettere in circolo le case sfitte. "A fronte di un fabbisogno stimato in 15 miliardi, il Governo stanzia solo 300 milioni: briciole", denuncia.

Nel frattempo, sottolinea Corsini, sono Regioni e Comuni a farsi carico dell’emergenza, come dimostra lo stanziamento regionale da 15 milioni per il Fondo affitto. La richiesta finale è chiara: "Stop alla propaganda, vanno rifinanziati subito Fondo affitto e morosità incolpevole per evitare nuovi sfratti".