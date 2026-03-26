Caserme dei Carabinieri fatiscenti: "Non solo Riccione, ma anche a Miramare"

Lo rileva il presidente di Conflavoro Pmi Rimini, Corrado Della Vista

Corrado Della Vista Presidente Conflavoro Pmi Rimini accoglie con favore la segnalazione dell'associazione sindacale Unarma sulla situazione della Compagnia dei Carabinieri di Riccione.

"È il primo sindacato militare in assoluto ad aver sollevato una questione di questa portata. È un richiamo importante, che porta all’attenzione un tema centrale per tutto il territorio", sottolinea Della Vista, che aggiunge: "Situazione delicata anche a Miramare, la cui caserma si trova in condizioni che destano forte preoccupazione, sia per la sicurezza sia per l’incolumità di chi vi opera quotidianamente".

"Miramare non è una realtà secondaria. Copre un’area ampia, strategica e particolarmente sensibile, soprattutto in ottica turistica. Proprio per questo, le condizioni attuali non possono garantire pienamente il miglior svolgimento del lavoro, nonostante l’impegno e la dedizione delle donne e degli uomini dell’Arma", rileva, chiedendo "un intervento urgente su questo presidio, individuando una collocazione adeguata al ruolo che svolge, soprattutto in vista della prossima stagione estiva".

Della Vista chiede in particolar modo una nuova sede in zona mare, con una maggior vicinanza al turista: "Non è pensabile che i turisti si trovino di fronte a strutture non all’altezza di ciò che rappresentano, ovvero sicurezza, presenza e affidabilità dello Stato".

"In questa direzione, diventa fondamentale aprire anche una riflessione sull’utilizzo della tassa di soggiorno, che dovrebbe essere sempre più orientata a sostenere il turismo, anche attraverso investimenti concreti sulla sicurezza, elemento imprescindibile per rendere il nostro territorio attrattivo e competitivo", evidenzia Della Vista. Un tema già toccato dall'amministrazione comunale di Rimini, che ha avviato interlocuzioni sul governo proprio su questo tema.