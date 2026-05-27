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Caso Aero Club, nuova assoluzione per l'ad del Fellini Leonardo Corbucci

Cade l'accusa di ostacolare i piloti

A cura di Glauco Valentini Redazione
27 maggio 2026 09:19
Caso Aero Club, nuova assoluzione per l'ad del Fellini Leonardo Corbucci - Repertorio
Repertorio
Rimini
Cronaca
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Assolto ancora l’ad del “Fellini” Leonardo Corbucci nel processo sulle presunte limitazioni ai soci dell’Aero Club di Rimini. Il tribunale lo ha prosciolto dalle accuse di violenza privata e rifiuto di atti d’ufficio con le formule “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” e “perché il fatto non sussiste”.

Secondo l’accusa, Corbucci avrebbe ostacolato l’accesso all’area dell’Aero Club installando una sbarra apribile solo con badge e limitando il rilascio dei tesserini aeroportuali, rendendo difficoltosa l’attività dei piloti privati fino alla chiusura del circolo riminese. La Procura aveva chiesto una condanna a un anno di carcere e i soci avevano avanzato una richiesta di risarcimento da 1,6 milioni di euro.

La difesa di Corbucci, rappresentata dagli avvocati Marcello Elia e Bilel Akkari, ha parlato di “correttezza dell’operato” dell’ad e di Airiminum, esprimendo perplessità sull’impostazione delle indagini. Di diverso avviso i legali dell’Aero Club, che attendono le motivazioni della sentenza per valutare eventuali ulteriori iniziative insieme alla Procura.

La vicenda era già approdata a una prima sentenza nel 2024, quando Corbucci era stato assolto per particolare tenuità del fatto.

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