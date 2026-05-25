Quattro giorni di magia: torna "Artisti in Piazza", il festival che trasforma il borgo

Dal 11 al 14 giugno il borgo del Montefeltro si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con 60 compagnie internazionali

Circo contemporaneo, teatro di strada, danza, musica e arti performative invadono le piazze e i vicoli di Pennabilli per quattro giorni di spettacolo. È la trentesima edizione di "Artisti in Piazza - Festival internazionale di arti performative", organizzato dall'Associazione culturale Ultimo Punto con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Comune di Pennabilli.

Il tema scelto per questo anniversario è "Siamo Brace", a evocare un'energia che resiste e si rinnova nel tempo. In programma prime nazionali, residenze artistiche e ospiti internazionali, con una forte presenza della scena catalana e spagnola, oltre ad artisti da Asia, Oceania, America Latina, Africa e Pacifico.

"Un festival che dimostra come la cultura generi valore anche nell'entroterra", ha dichiarato l'assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni. Il direttore artistico Enrico Partisani ha sottolineato come "continuare a fare un festival, oggi, sia una forma di resistenza che si nutre di ottimismo".

Spazio anche all'artigianato con il Mercatino del Solito e dell'Insolito e alle iniziative ecosostenibili del progetto GoGreen, attivo dal 2019.

Il programma completo è disponibile su www.artistiinpiazza.com.