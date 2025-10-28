Caso Almasri, il Tribunale dei ministri archivia l’indagine su Nordio, Piantedosi e Mantovano
La decisione segue il voto della Camera che ha negato l’autorizzazione a procedere
Il Tribunale dei ministri di Roma ha disposto l’archiviazione dell’indagine a carico del ministro della Giustizia Carlo Nordio, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, coinvolti nell’inchiesta sulla vicenda Almasri.
L’archiviazione è la conseguenza diretta del voto espresso dalla Camera dei deputati, che nei giorni scorsi ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dei tre esponenti del governo.
Con la decisione dell’Aula, l’atto è stato trasmesso alla Giunta per le Autorizzazioni di Montecitorio, chiudendo così la fase giudiziaria a carico dei ministri e del sottosegretario in relazione al caso.