Caso Almasri, indagata la capo di gabinetto di Nordio

Giusy Bartolozzi sotto inchiesta a Roma: il Tribunale dei ministri aveva definito la sua versione “inattendibile e mendace”

La capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi, risulta indagata dalla Procura di Roma nell’ambito del procedimento legato al cosiddetto caso Almasri. Il generale libico era stato arrestato in Italia lo scorso gennaio e successivamente rimpatriato, in circostanze che hanno suscitato forti perplessità politiche e giudiziarie.

Il Tribunale dei ministri, dopo avere ascoltato la funzionaria, aveva giudicato la versione da lei fornita sui fatti “inattendibile e mendace”, un passaggio che ha contribuito ad aggravare la posizione della capo di gabinetto.

Parallelamente, sulla vicenda è stata avanzata una richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del guardasigilli Carlo Nordio.

Domani, la Giunta per le autorizzazioni sarà chiamata a un passaggio delicato: è previsto l’intervento del relatore Federico Gianassi, che dovrà illustrare la situazione e orientare la discussione parlamentare.