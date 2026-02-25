Caso Banca di San Marino: lo Stato si costituisce parte civile

“Affare bulgaro”, l’Eccellentissima Camera scende in campo: tutela legale per la Repubblica

San Marino si costituisce parte civile nel procedimento legato al cosiddetto “affare bulgaro” e al caso Banca di San Marino. Come riporta la Tv di Stato, la decisione è stata formalizzata dall’Eccellentissima Camera e dal Congresso di Stato.

Al centro dell’inchiesta il tentativo di scalata all’istituto di credito da parte della holding bulgara Starcom, vicenda che avrebbe incluso presunti tentativi di delegittimazione delle istituzioni sammarinesi e di ostacolo al percorso di associazione con l’Unione Europea.

Ad annunciarlo il segretario di Stato Teodoro Lonfernini, che ha ribadito l’obiettivo di «tutelare la reputazione del Paese, dentro e fuori i confini» e garantire la piena legalità. Le indagini proseguono nel massimo riserbo.

Il governo ha assicurato che il percorso verso l’accordo con l’Unione Europea continuerà senza esitazioni, confermando la volontà di difendere credibilità, trasparenza e correttezza delle procedure giudiziarie.