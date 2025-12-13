Caso Fileni: l’Unione dei Comuni apre al dialogo con il Comitato per la Valmarecchia

Il Presidente Pietro Rossi ha risposto positivamente alla richiesta di incontro avanzata dal Comitato

Dopo mesi di attesa arriva un primo segnale di apertura da parte dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia. Il Presidente Pietro Rossi ha infatti risposto positivamente alla richiesta di incontro avanzata dal Comitato per la Valmarecchia. L'appuntamento sarà chiamato ad approfondire quello che il comitato definisce "caso Fileni", vale a dire il contestato allevamento realizzato dall'azienda a Cavallara di Maiolo.

"Dopo mesi di silenzi e rimpalli istituzionali, arriva un primo segnale di apertura da parte dell’ Unione dei Comuni della Valmarecchia - scrive il Comitato in una nota -. Il Presidente Rossi, dopo aver informato i colleghi in una seduta di giunta, ha comunicato telefonicamente al Comitato per la Valmarecchia la disponibilità ad accogliere la richiesta di incontro formale, avanzata con PEC lo scorso 3 dicembre. Una svolta non scontata, maturata in un contesto complesso. Il Presidente dell’ Unione, Pietro Rossi, sindaco del Comune di Montecopiolo, aveva inizialmente ritenuto di non essere coinvolto in un processo che non aveva vissuto direttamente essendo prima amministratore nella Regione Marche. Ma, a seguito della sua elezione a Presidente dell'Unione dei Comuni Valmarecchia, di fronte alla documentazione trasmessa dal Comitato – che evidenzia il coinvolgimento diretto dell’Unione nella Conferenza dei Servizi e nel rilascio di autorizzazioni paesaggistiche e idrogeologiche – ha scelto di assumersi, con correttezza e nel rispetto del ruolo, la responsabilità istituzionale di approfondire.

Un gesto che rompe la rassegnazione di chi, di fronte a capannoni già costruiti e polli accasati, riteneva ormai impossibile intervenire. È un segnale di apertura che consolida la dignità al ruolo dei sindaci e dell’Unione, chiamati a tutelare la legalità e la salute pubblica oltre i confini comunali.

Il Comitato per la Valmarecchia accoglie con rispetto questa disponibilità e rinnova la propria volontà di collaborare con le istituzioni, nella convinzione che solo un confronto trasparente e documentato possa garantire la tutela del territorio e dei cittadini."