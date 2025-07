Caso Fly Go, portale dei voli sotto accusa: oscurato dalla Polizia Postale ma resta online

Federconsumatori Rimini: “Segnalazioni da mesi, disservizi gravi e rimborsi mancati. Chi ha pagato senza ricevere nulla deve agire subito”

Dopo mesi di denunce, segnalazioni e proteste da parte di utenti e associazioni dei consumatori, arriva un primo passo ufficiale contro i disservizi legati al portale Fly Go. Nella giornata di ieri, la Polizia Postale ha disposto l’oscuramento dei siti web riconducibili alla piattaforma di intermediazione per prenotazioni aeree: fly-go.it e flygovoyager.com. Tuttavia, nella mattinata di oggi, almeno uno dei due portali – fly-go.it – risulta ancora regolarmente online, a conferma di una situazione ancora ben lontana da una soluzione definitiva.

Federconsumatori Rimini, insieme al proprio sportello Sos Turista, segue da mesi una vicenda definita “grave, lesiva dei diritti dei cittadini e potenzialmente fraudolenta”. Le segnalazioni raccolte parlano di biglietti aerei venduti a prezzi allettanti ma mai consegnati dopo il pagamento. A fronte di richieste di chiarimenti, i clienti si sono trovati di fronte a risposte evasive, presunti problemi tecnici e infine il silenzio assoluto da parte della società.

“Abbiamo denunciato questi comportamenti fin dallo scorso 17 aprile all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – spiega Federconsumatori – e abbiamo integrato l’esposto lo scorso 9 giugno, viste le centinaia di nuove segnalazioni. Dispiace constatare che, nonostante la gravità della situazione, l’AGCM non sia ancora intervenuta concretamente”.

Molti utenti, si legge nella nota, avevano prenotato non solo voli, ma anche soggiorni, escursioni e persino viaggi legati a visite mediche, concorsi e matrimoni. L’impatto economico e personale per le vittime è quindi considerevole.

In attesa di un provvedimento che imponga alla società di rimborsare i clienti e sospenda le sue licenze operative, Federconsumatori Rimini consiglia a tutti i cittadini coinvolti di: sporgere denuncia ai Carabinieri o alla Polizia Postale, descrivendo dettagliatamente i fatti e documentando i danni subiti; inviare una diffida scritta alla società Fly-Go Voyager S.r.l. (Strada Eugeniu Carada Nr. 5-7, BL. 1, SC. A, ET. 1, AP. 8 - 030057 Bucuresti, Sector 3, Romania), via raccomandata A/R e via email a [email protected] (l’indirizzo [email protected] non risulta operativo); richiedere alla banca il chargeback (contestazione della transazione), nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con carta di credito non prepagata e siano trascorsi i tempi promessi (da 20 minuti a 14 giorni) senza ricezione dei biglietti.

Federconsumatori Rimini conferma la propria disponibilità ad assistere i consumatori, anche nella fase di recupero delle somme versate. Per supporto è possibile contattare l’associazione allo 0541 779989 o via email a [email protected].

“Chi ha subito danni non resti in silenzio – è l’appello conclusivo –: agire è l’unico modo per tutelare i propri diritti e impedire che altri cittadini cadano nella stessa trappola”.