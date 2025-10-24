Caso Guerrina Piscaglia, Gratien Alabi dovrà risarcire anche i nipoti e le sorelle della vittima

Altri 650.000 euro di risarcimento che si aggiungono ai 600.000 disposti a favore del marito di Guerrina, Mirko Alessandrini, e del figlio

Gratien Alabi, ex sacerdote condannato a 25 anni per omicidio e soppressione di cadavere, in relazione alla scomparsa e alla morte di Guerrina Piscaglia, dovrà pagare 650.000 euro alle sorelle e ai nipoti della donna. Il risarcimento danni si aggiunge a quello di 600.000 euro a favore di Mirko Alessandrini, vedovo di Guerrina, e del figlio. Si è concluso così il processo civile di primo grado, come riferisce il Corriere della Sera. Nessuna responsabilità civile invece per la Diocesi di Arezzo e per la confraternita a cui apparteneva Alabi e dalla quale è stato espulso. In sostanza, secondo il giudice, l'omicidio non è stato agevolato dalle funzioni pastorali e il religioso non avrebbe "agito sfruttando la propria posizione, né vi è prova che abbia tratto vantaggio dalla propria funzione religiosa nell’attuazione del proposito criminoso". La famiglia di Guerrina aveva infatti avanzato richieste risarcitorie anche nei confronti della diocesi di Arezzo e dei Frati Premostratensi.