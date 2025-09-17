Caso Maddie, liberato in Germania il principale sospettato

Brückner ha scontato la pena per stupro in un altro caso. Mancano prove per l’incriminazione sulla scomparsa di Madeleine

Il principale sospettato per la scomparsa della bambina britannica Madeleine McCann, avvenuta in Portogallo nel 2007, è stato liberato in Germania. Christian Brückner, già condannato per stupro in un altro caso, ha terminato di scontare la sua pena ed è quindi tornato in libertà.

Il procuratore tedesco Christian Wolters, che non ha potuto opporsi al rilascio, ha spiegato che al momento non esistono prove sufficienti per procedere con un’incriminazione formale legata al caso Maddie. In una recente intervista rilasciata all’agenzia Afp, Wolters aveva espresso forte preoccupazione per la scarcerazione, definendo Brückner un individuo «fondamentalmente pericoloso».

La vicenda riaccende l’attenzione su uno dei casi di cronaca più discussi e misteriosi degli ultimi decenni. Madeleine McCann, di soli tre anni, scomparve il 3 maggio 2007 mentre si trovava in vacanza con la famiglia in Algarve, e da allora le indagini non hanno mai portato a una verità definitiva.