Caso maltrattamenti, accolto il ricorso: la 40enne indagata può tornare a vedere la figlia

Revocata la misura cautelare per la madre riminese. La donna potrà tornare vicino ai luoghi frequentati dalla figlia. La bambina resta ai Servizi sociali

Il Tribunale del Riesame di Bologna ha revocato la misura cautelare che imponeva a una 40enne di non avvicinarsi alla figlia di 9 anni, indagata per presunti maltrattamenti denunciati dal padre. La donna era sottoposta al divieto di avvicinamento e di comunicazione con la minore, provvedimento disposto dal gip di Rimini.

Secondo le contestazioni, i comportamenti sarebbero iniziati nel 2022 e includerebbero punizioni umilianti e situazioni di forte disagio per la bambina e il fratellino. Le segnalazioni erano emerse anche a scuola, dove la piccola aveva confidato alcune difficoltà alle insegnanti.

La minore è attualmente affidata ai Servizi sociali con collocamento presso il padre. L’indagine non è ancora formalmente conclusa.