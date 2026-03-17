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Caso maltrattamenti, accolto il ricorso: la 40enne indagata può tornare a vedere la figlia

Revocata la misura cautelare per la madre riminese. La donna potrà tornare vicino ai luoghi frequentati dalla figlia. La bambina resta ai Servizi sociali

A cura di Glauco Valentini Redazione
17 marzo 2026 07:30
Caso maltrattamenti, accolto il ricorso: la 40enne indagata può tornare a vedere la figlia -
Rimini
Cronaca
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Il Tribunale del Riesame di Bologna ha revocato la misura cautelare che imponeva a una 40enne di non avvicinarsi alla figlia di 9 anni, indagata per presunti maltrattamenti denunciati dal padre. La donna era sottoposta al divieto di avvicinamento e di comunicazione con la minore, provvedimento disposto dal gip di Rimini.

Secondo le contestazioni, i comportamenti sarebbero iniziati nel 2022 e includerebbero punizioni umilianti e situazioni di forte disagio per la bambina e il fratellino. Le segnalazioni erano emerse anche a scuola, dove la piccola aveva confidato alcune difficoltà alle insegnanti.

La minore è attualmente affidata ai Servizi sociali con collocamento presso il padre. L’indagine non è ancora formalmente conclusa.

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