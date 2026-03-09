Caso Paganelli, il giorno di Valeria: la moglie di Dassilva torna in aula
Trenta coltellate e un unico imputato: riparte il processo per l’omicidio di Pierina
Riprende oggi in Corte d’Assise il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino.
Unico imputato è Louis Dassilva, 35enne senegalese e amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi.
In aula torna a testimoniare la moglie dell’imputato, Valeria Bartolucci, già ascoltata nella scorsa udienza per oltre sei ore. La donna aveva dichiarato di essersi svegliata la notte del delitto trovando il marito in casa, elemento su cui si basa la linea difensiva di Dassilva.
Bartolucci, indagata per favoreggiamento e false dichiarazioni al pubblico ministero, dovrà ora rispondere alle ultime domande del pm Daniele Paci. A seguire interverranno i legali dei familiari della vittima e i difensori dell’imputato.
Nella stessa udienza potrebbero essere sentiti anche alcuni agenti della Scientifica di Roma, il perito fonico del pm Marco Perino e una vicina di casa della vittima.