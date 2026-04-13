Caso Pierina, Dassilva attacca: “Manuela copre qualcuno o se stessa”

Scontro sulle versioni del ritrovamento: l’imputato ora accetta il confronto con la nuora

Nuovo passaggio in Corte d’Assise a Rimini nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Durante il controesame, l’imputato Louis Dassilva ha rilanciato dubbi sulla versione della nuora della vittima, Manuela Bianchi: «Manuela copre qualcuno o copre se stessa. La mattina del 4 ottobre io non ero nel garage: è lei che è venuta a chiamarmi».

La difesa, rappresentata dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, ha ricostruito i minuti del ritrovamento del corpo nell’autorimessa di via del Ciclamino. Dassilva ha ribadito di trovarsi nel suo appartamento al terzo piano quando Bianchi avrebbe bussato alla porta, una dinamica che contrasta con quanto dichiarato dalla donna nell’incidente probatorio.

Proprio su questa divergenza si gioca una parte decisiva del processo. All’epoca Dassilva aveva rifiutato il confronto diretto con la testimone, scelta che oggi rivede: «Non era il momento, come mi dissero i miei avvocati. Ora lo farei».

Nel corso dell’udienza l’imputato ha risposto anche alle domande del pm Daniele Paci, chiarendo il contenuto di un messaggio del 2 ottobre in cui definiva “bastardi” i parenti di Pierina. Interrogato su presunte tensioni familiari, Dassilva ha riferito che Bianchi gli avrebbe confidato di essere talvolta chiusa a chiave in camera dal marito quando questi era arrabbiato.