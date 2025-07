Caso Pierina: denunciata dai Barzan, archiviate accuse verso legale di Bartolucci

Esclusa dalla Procura di Bologna la diffamazione per Rinaldi

Il Gip Letizio Magliaro ha disposto l'archiviazione, accogliendo la richiesta della Procura di Bologna, di un fascicolo a carico dell'avvocato Chiara Rinaldi, difensore di Valeria Bartolucci (moglie di Louis Dassilva). Come riporta l'Ansa, tutto era nato da una denuncia per diffamazione aggravata presentata a dicembre 2024 dall'avvocato Nunzia Barzan e dal fratello, il consulente Davide Barzan, che assistono Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini a ottobre 2023. La denuncia riguardava frasi sui social legate al caso della 78enne assassinata, delitto di cui è accusato Dassilva, attualmente in udienza preliminare.

Lo studio Barzan si era sentito diffamato da alcune considerazioni che l'avvocato Rinaldi aveva fatto commentando articoli in cui si affrontava il caso Pierina e si parlava del consulente.

La Procura, con la pm Elena Caruso, ha escluso l'ipotesi di diffamazione, rilevando che le affermazioni di Rinaldi su Barzan rientrano nel diritto di critica e non sono state gratuitamente ingiuriose. Barzan era rappresentata dall'avvocato Marlon Lepera, Rinaldi difesa dall'avvocato Antonio Petroncini.