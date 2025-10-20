Caso Pierina, la criminologa Roberta Bruzzone denuncia legale della famiglia
"Accuse infondate da parte dell'avvocato Lunedei"
«In qualità di consulente tecnico del team della difesa di Luis Dassilva ritengo doveroso intervenire con la massima chiarezza rispetto alle gravissime e totalmente infondate accuse recentemente diffuse dall'avvocato Monica Lunedei.
Le dichiarazioni rese, che attribuiscono alla difesa condotte potenzialmente penalmente rilevanti e del tutto prive di qualsiasi riscontro fattuale, costituiscono un atto di inaudita gravità e rappresentano un tentativo inaccettabile di delegittimazione professionale nei confronti di chi sta operando con rigore e trasparenza in un processo complesso e delicato».
Lo dichiara all'Ansa la criminologa Roberta Bruzzone, riferendosi a una degli avvocati dei familiari di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni assassinata il 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino a Rimini, per cui Luis Dassilva è imputato davanti alla Corte d’Assise.
Il riferimento è a frasi dell’avvocato Lunedei sui consulenti della difesa.
«Nessuna delle affermazioni diffuse corrisponde al vero. Sono accuse infamanti, prive di fondamento e lesive dell'onorabilità di tutti i professionisti coinvolti.
Per tali ragioni, provvederò immediatamente ad adire le sedi competenti giudiziarie, affinché venga ristabilita la verità dei fatti e tutelata la reputazione dell'intero collegio difensivo di cui faccio parte come consulente principale».
«È inammissibile che, a ridosso dell'apertura di un processo tanto rilevante e sensibile, si tenti di avvelenare il clima processuale con dichiarazioni diffamatorie e strumentali.
Simili comportamenti, oltre a violare i principi di lealtà e correttezza, rischiano di compromettere il sereno svolgimento dell'attività giudiziaria, che dovrebbe restare orientata esclusivamente all'accertamento della verità», aggiunge.