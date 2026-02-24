Caso Pierina, la moglie dell’imputato: “Louis mi raccontò del cadavere”

La deposizione di Valeria Bartolucci riprenderà il 9 marzo

Non si è concluso in un’unica udienza l’interrogatorio di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli. La donna dovrà tornare a deporre davanti alla Corte d'Assise di Rimini il prossimo 9 marzo, quando proseguirà l’esame come testimone assistita.

L’udienza si è protratta fino alle 19.30, senza che si riuscisse a completare nemmeno le domande del pubblico ministero Daniele Paci. Numerose le interruzioni dovute alle opposizioni sollevate dai difensori dell’imputato, Riario Fabbri e Andrea Guidi, e dai legali della stessa Bartolucci, Antonio Petroncini e Chiara Rinaldi. La donna risulta infatti indagata per favoreggiamento.

Le domande del pm, definite “chirurgiche” dalle difese, hanno evidenziato presunte contraddizioni tra quanto dichiarato dalla teste durante le indagini e quanto riferito in aula. Le discrepanze riguarderebbero sia la sera precedente il delitto — quando Dassilva era rimasto coinvolto in un incidente stradale — sia la mattina del 4 ottobre, giorno del ritrovamento del corpo.

Sarà ora la Corte a valutare l’attendibilità della testimonianza, anche alla luce dei riscontri presentati dalla Procura. In particolare, l’accusa ha insistito su quanto Dassilva avrebbe raccontato alla moglie dopo il rinvenimento del cadavere. “Mi disse, prima di essere portato in questura, che Pierina era stata trovata con le parti intime esposte e che né lui, né Manuela, né la vicina l’avevano subito riconosciuta”, ha riferito Bartolucci in aula.

L’ultima domanda ha riguardato una scritta offensiva comparsa su un sottopasso nei pressi di via del Ciclamino, contenente insulti contro Manuela, all’epoca legata a Dassilva da una relazione extraconiugale. La teste ha negato di esserne l’autrice.

L’udienza è stata quindi aggiornata al 9 marzo.