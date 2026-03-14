Incidente a Rimini: vola sul cofano dell’auto dopo lo scontro. Donna di 56 anni ferita

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso

Intorno alle ore 18 di oggi, sabato 14 marzo, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una Fiat 500 e uno scooter Scarabeo. Ad avere la peggio è stata la donna di 56 anni che si trovava alla guida del mezzo a due ruote, trasportata d’urgenza in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Locale di Rimini, l’automobile stava percorrendo via Perseo in direzione Viserba quando, all’altezza dell’incrocio con via Dardanelli, non avrebbe rispettato lo stop. In quel momento stava transitando lo scooter Scarabeo condotto dalla donna, che è stato colpito dall’auto. Nell’impatto la conducente dello scooter è finita sul cofano della vettura.

Sul posto sono intervenuti l’automedica e un’ambulanza del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato la donna all’ospedale Infermi di Rimini. I medici stanno valutando le sue condizioni e l’eventuale trasferimento al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incidente.