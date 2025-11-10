Caso Pierina, le dichiarazioni del figlio Giacomo: "Manuela è una manipolatrice"

Dalle deposizioni è emerso che Pierina e i figli sapevano che la nuora aveva una nuova relazione

Una mamma presente nella vita dei figli, una donna ancora energica che a 78 anni guidava e si faceva carico di molti problemi familiari compresi quelli economici. E' questo il ritratto che emerge di Pierina Paganelli, uccisa con 29 coltellate a Rimini il 3 ottobre del 2023, nelle parole dei figli Chiara e Giacomo Saponi ascoltati in Corte d'Assise nel processo a carico del presunto omicida della pensionata, Louis Dassilva. Una lunga deposizione quella di due dei tre figli della vittima, centrate spesso sulla figura della nuora, Manuela Bianchi, sposata con il maggiore dei figli, Giuliano Saponi, che con Dassilva aveva avuto una relazione sentimentale. "Una manipolatrice perché era capace di spostare l'attenzione su se stessa come vittima", ha spiegato Giacomo Saponi, rispondendo ad una domanda del pm Daniele Paci. Dalle deposizioni è emerso che Pierina e i figli sapevano che la nuora aveva una nuova relazione, ma non sapevano con chi.

"Solo quando mia mamma è stata ritrovata uccisa abbiamo saputo che l'uomo in questione abitava sul suo stesso pianerottolo", ha spiegato. Si è commosso più volte Giacomo raccontando dell'ultimo incontro con la mamma proprio la mattina dell'omicidio. "E' stato un bel saluto perché ci siamo abbracciati". All'inizio della lunga mattinata il presidente della Corte, la giudice Fiorella Casadei, ha richiamato all'ordine in aula vista anche la numerosa presenza di pubblico e ha colto l'occasione per ribadire alle parti "di non trasporre nel processo i commenti fatti in televisione. Stiamo facendo un processo non facciamo commenti". Per il controesame dei testimoni, gli avvocati difensori, Riario Fabbri e Andrea Guidi, si sono concentrati soprattutto sul presunto cattivo rapporto tra suocera e nuora, possibile causa del fallimento matrimoniale con Giuliano, del fatto che Manuela, mentre il marito era in ospedale voleva vendere casa e dei rapporti poco sereni tra la famiglia di Pierina e il fratello Loris Bianchi. Il tentativo della difesa insomma è quello di accendere i riflettori su quanti potessero avercela con Pierina per motivi dimostrabili mentre il movente di Dassilva sarebbe nullo. "Ma nessuno ce l'aveva con mia mamma", ha concluso Giacomo Saponi.