Caso Pierina Paganelli, il figlio si presenta in Questura e consegna lo smartphone

Giuliano Saponi chiede chiarimenti sull'incidente in cui è rimasto ferito, avvenuto 5 mesi prima dell'omicidio della madre

Ieri mattina (venerdì 3 ottobre) Giuliano Saponi, uno dei figli di Pierina Paganelli, si è presentato in Questura e ha consegnato il proprio smartphone agli uomini della Squadra Mobile, che si stanno occupando dalle indagini fin dal principio. Con Saponi, parte civile al processo che vede imputato Louis Dassilva per l'omicidio della Paganelli, c'erano anche i suoi legali, Monica e Marco Lunedei. Saponi chiede chiarimenti sull'incidente in cui è rimasto ferito il 7 maggio 2023. Anche in un recente intervento televisivo, su Rai 1, ha evidenziato la presenza di un nesso tra quel fatto e la morte violenta della madre, avvenuta cinque mesi dopo il sinistro stradale. Saponi ha anche riferito: "Quando ho rilasciato le prime dichiarazioni, la mia memoria era totalmente assente (si era appena risvegliato dal coma, ndr). Adesso ci sono dei barlumi di cose che stiamo cercando di rimettere a posto. Ci stiamo lavorando, ma non posso dire di più”. Sull'incidente, Saponi ha detto: “Probabilmente è stato qualcuno volontariamente, potrebbe essere stata la stessa persona che poi ha ucciso mia madre".