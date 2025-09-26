Casteldelci, posta in ritardo: "Arrivano le bollette già scadute"

Poste Italiane: "Ci scusiamo per i rallentamenti: ora la consegna è regolare"

A Casteldelci si sono registrati, nelle scorse settimane, dei problemi relativi alla ricezione della posta. I cittadini hanno segnalato anche alla nostra redazione l'arrivo di lettere e bollette in ritardo, fatto che ha coinvolto un numero significativo di residenti: "Potrà succedere una volta, due volte..ma ultimamente è successo sempre. Ha creato non pochi problemi anche a chi aspettava lettere importanti", ci scrivono. E poi ci sono le more per chi ha pagato in ritardo le bollette, essendo arrivate in ritardo. Contattata sull'accaduto, Poste Italiane ha confermato "i rallentamenti nel servizio di recapito registrati nell'ultimo periodo", scusandosi con i cittadini di Casteldelci, ma allo stesso rassicurando sul fatto che la consegna ora sia tornata regolare. Poste Italiane ringrazia "per la segnalazione che ha consentito di effettuare un monitoraggio che proseguirà nelle prossime settimane al fine di garantire un servizio in linea con gli standard di qualità". Pare dunque che i rallentamenti siano stati circoscritti al periodo estivo.

