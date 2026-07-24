Casteldelci riscopre il Montefeltro del Quattrocento con il romanzo “La guerra dei bastardi”

Domenica 26 luglio all’Eco Park la presentazione del libro di Luca Micheli dedicato alla guerra tra Malatesta e Montefeltro

Il Montefeltro del Quattrocento torna protagonista a Casteldelci.

Domenica 26 luglio alle ore 18.00, all'Eco Park, sarà presentato La guerra dei bastardi – I signori del Montefeltro, il romanzo storico di Luca Micheli pubblicato dalla Società Editrice Il Ponte Vecchio.

Ambientato nella metà del Quattrocento, il libro racconta gli anni della lunga guerra tra Sigismondo Pandolfo Malatesta e Federico da Montefeltro, scegliendo però una prospettiva insolita: quella dei conti di Carpegna, antica casata feudale dell'Appennino, e delle persone che vissero quel conflitto lontano dalle grandi corti, ma non dalle sue conseguenze.

Non è un caso che la prima presentazione si svolga proprio a Casteldelci. È qui che si apre il primo capitolo del romanzo, con un episodio destinato a dare avvio alla vicenda che accompagnerà il lettore tra castelli, intrighi politici, battaglie e alleanze.

Nel corso dell'incontro l'autore dialogherà con il professor Simone Paci, moderatore della presentazione. Porteranno il proprio saluto il sindaco Fabiano Tonielli e Marzio Casalini, in rappresentanza della Società Editrice Il Ponte Vecchio.

L'iniziativa offrirà anche l'occasione per approfondire il contesto storico del Montefeltro del XV secolo e il percorso che ha portato alla realizzazione del romanzo, nel quale fatti documentati e invenzione narrativa si intrecciano in un unico racconto.

La presentazione di Casteldelci inaugura un ciclo di incontri che proseguirà nei prossimi mesi con nuove tappe già in fase di organizzazione a Novafeltria, Talamello, Carpegna e Sassocorvaro.

L'ingresso è libero.