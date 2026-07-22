Novafeltria: auto rubata ritrovata a San Giuliano. Decisiva la segnalazione di un'amica del derubato

Il furto subito da un 23enne, che ha potuto riavere il suo mezzo

Un furto dalla dinamica ancora misteriosa (e al vaglio delle forze dell'ordine), ma con il lieto fine: l'auto rubata è stata ritrovata e restituita al suo legittimo proprietario, un 23enne di Novafeltria. La vettura, nella fattispecie, è una Volkswagen Polo di colore nero, che il giovane aveva lasciato in sosta, a inizio della scorsa settimana, nel parcheggio del cinema parrocchiale di Novafeltria. Venerdì scorso (17 luglio) la sgradita sorpresa: il 23enne, a mezzogiorno, non ha più trovato la sua vettura nel parcheggio. Subito è partita la denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri, mentre sui social è partito il tam-tam: i suoi concittadini si sono mobilitati, condividendo foto dell'auto e chiedendo a chiunque la individuasse, di contattare il proprietario. È stata proprio un'amica del 23enne a notare la Polo, parcheggiata in una via di San Giuliano. La Polizia Stradale di Rimini ha provveduto al recupero e il mezzo è stato restituito al proprietario.

