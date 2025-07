Casteldelci: Sp130 chiusa da quasi 3 mesi, esposto legale della Pro Loco Capanne

Il presidente Caminati accusa l’inerzia delle istituzioni e chiede l’immediata riapertura della strada

La Pro Loco di Capanne, guidata da Alvaro Caminati, è pronta a procedere legalmente contro la pubblica amministrazione se non verrà riaperta al più presto la Strada Provinciale 130 Balze-Riofreddo, chiusa da una frana dall’11 aprile. La frana si trova a circa un chilometro dall’intersezione con la SP 91 e la gestione della strada è divisa tra la Provincia di Forlì-Cesena e il Comune di Casteldelci.

La chiusura ha isolato Capanne e i paesi vicini, causando gravi disagi nei collegamenti con Rimini, la E45 e il vicino paese di Balze, con il quale ci sono stretti rapporti lavorativi e quotidiani. A quasi tre mesi dall’evento non è stato effettuato alcun intervento, neppure per ripristinare il traffico a senso unico alternato.

Caminati sottolinea inoltre che la zona era già nota per il rischio frane e che in passato era stato effettuato un intervento di consolidamento, rivelatosi però inefficace. Si chiede accesso agli atti per verificarne i dettagli progettuali e accertare eventuali responsabilità, denunciando l’inerzia delle autorità competenti.