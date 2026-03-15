Castenaso, Galletti parte in panchina con la vittoria: Sampierana battuta 3-1

I bolognesi cambiano il tecnico e trovano i tre punti

Castenaso - Sampierana 3-1

CASTENASO: Roccia, Mantovani, Magliozzi, Canova, Battaglia, Medi (25' st Alberti), Melli, Ghiselli (15' st Colli), Sansonetti (1' st Boschi), Xhuveli (15' st D'Errico), Mura (40' st Di Maschio). A disp.: Arcamone, Sulis, Fabbricatore, Colasanto. All.: Galletti.

SAMPIERANA: Ravaioli, Crociati, Pieri (34' st Cangini), Rossi, Bolognesi, Narducci, Corzani (30' st Pippi), Petrini, Di Novella, S.Braccini, Montesi. A disp.: Zamagni, Monteleone, Soldati, Ariyo, Lorusso, D.Braccini. All.: Montanari.

ARBITRO: Antoni di Reggio Emilia.

RETI: 35' pt Mura, 4' st Di Novella, 14' st Mura, 47' st Boschi.

AMMONITI: Ghiselli, Mantovani, Corzani.

CASTENASO Galletti esordisce sulla panchina del Castenaso con un'importante vittoria salvezza a spese della Sampierana. Al 9’ arriva la prima vera occasione: punizione dai 30 metri calciata dal capitano Canova, sulla quale il portiere avversario Ravaioli compie una parata strepitosa. Al 35’ il vantaggio del Castenaso: azione sulla sinistra, cross di Magliozzi e colpo di testa vincente di Mura. Si va così all’intervallo sull’1-0.Nella ripresa, al 4’, la Sampierana trova il pareggio: cross dalla destra e gol di testa di Di Novella. Al 14’ il Castenaso torna avanti grazie a un’azione personale di Mura, che conclude con un gran tiro dalla distanza infilando il pallone nell’angolino basso. La Sampierana reagisce e sfiora il pareggio in un paio di occasioni, ma nel finale il Castenaso chiude la partita: Boschi parte in contropiede e conclude una splendida azione personale firmando il gol che mette al sicuro il risultato.