Cattolica, 120.000 euro dalla regione per rimettere a nuovo il Parco della Pace

La sindaca Foronchi: "Renderemo il parco un luogo di socialità e inclusione"

Un Parco della Pace più accogliente e sicuro, tra nuovi arredi, educativa di strada ed eventi sulla legalità. È l'obiettivo del progetto di riqualificazione messo in campo dall’Amministrazione comunale di Cattolica, che ha ottenuto l’ok dalla Giunta regionale. È un progetto di sicurezza integrata (“Riqualificazione Urbana – Educazione alla legalità e prevenzione del conflitto sociale e intergenerazionale attraverso forme di aggregazione sociale”) del valore di 120mila euro, di cui 96mila sono quelli messi a disposizione dalla Regione con l’accordo di programma deliberato ieri. I restanti 24mila saranno a carico del Comune di Cattolica. Il piano prevede la realizzazione di opere come un campo da bocce, un’area giochi per bambini, nuovi servizi igienici e camminamenti pedonali. Una riqualificazione strutturale a cui si affianca la programmazione di azioni di prevenzione e contrasto a situazioni di disordine urbano come educatori di strada, progetti nelle scuole e festival della legalità. "Con la realizzazione dei nuovi arredi, renderemo il Parco un luogo sempre fruibile, uno spazio di aggregazione, socialità e inclusione per tutti e tutte. Ma soprattutto un luogo più sicuro grazie al potenziamento dell’attività degli educatori di strada e ai progetti che dedicheremo al tema della legalità, anche con collaborazioni con le scuole della città. Grazie alla Regione per il sostegno prezioso al nostro progetto”, commenta la sindaca Franca Foronchi.