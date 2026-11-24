Cattolica: 145 donne si sono rivolte al Centro antiviolenza Chiama ChiAma nel 2026

Gli accessi hanno già superato i 133 registrati nell'intero 2025

Sono 145 le donne che, dal 1 gennaio 2026 a oggi, si sono rivolte al Centro antiviolenza Chiama ChiAma (distretto di Riccione) che ha sede a Cattolica, in piazza della Repubblica. Un dato che evidenzia un aumento degli accessi rispetto al 2025, quando le donne prese in carico erano state complessivamente 133. Numeri che restituiscono la dimensione di un fenomeno che richiede attenzione costante, servizi accessibili e una rete territoriale capace di intervenire tempestivamente e accompagnare le donne nei percorsi di uscita dalla violenza.

“L'aumento degli accessi al Centro antiviolenza è un dato che ci invita a mantenere alta l'attenzione e a proseguire con determinazione nel lavoro di prevenzione e contrasto alla violenza di genere – dichiara l'Assessora alle Pari opportunità Claudia Gabellini – Dietro ogni numero c'è una donna, una storia, spesso una situazione di sofferenza e difficoltà che richiede ascolto, rispetto e soprattutto risposte concrete. Il fatto che il numero degli accessi sia aumentato rispetto allo scorso anno non vuole solamente significare che siano aumentati anche i casi di violenza, ma rivela anche un altro aspetto e cioè che più donne hanno trovato la forza e il coraggio di denunciare. E questo grazie alla presenza e al grande lavoro dei Cav sul territorio. Un lavoro quotidiano che ha dimostrato giorno dopo giorno, anno dopo anno, che esiste un luogo sicuro in cui le donne possono essere accolte senza giudizio e sostenute nella riconquista della propria autonomia. Come Amministrazione continueremo a sostenere in ogni modo i Centri anti violenza, con il supporto costante e fondamentale, anche a livello finanziario della Regione Emilia-Romagna, perché nessuna donna debba affrontare da sola il percorso di uscita dalla violenza. Intanto proseguiamo con l’organizzazione di eventi e iniziative, come quelli pensati in occasione del 25 novembre, per promuovere nella comunità una cultura del rispetto di genere coinvolgendo persone di tutte le età, a partire dall’infanzia. Perché si educa a dire basta alla violenza sin da piccoli”.

I dati del 2026 si inseriscono in un quadro che già nel corso del 2025 aveva evidenziato un importante bisogno di ascolto e sostegno. Nel 2025 il Cav aveva accolto complessivamente 133 donne. Di queste, 107 si erano rivolte al Centro per la prima volta, decidendo di avviare un percorso di fuoriuscita dalla violenza, mentre 26 donne, pari al 20% del totale, avevano proseguito il cammino iniziato negli anni precedenti. Sono stati svolti 133 percorsi, corrispondenti al 100% degli accessi.

Le forme di violenza riportate dalle donne sono state molteplici: violenza psicologica, minacce, violenza fisica, economica e sessuale, stalking, tratta e sfruttamento lavorativo e sessuale. Accanto a queste si riscontrano altre forme di violenza, tra cui matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, mobbing e violenza ospedaliera.

Il Centro antiviolenza è uno spazio gratuito e riservato, rivolto a tutte le donne, italiane e straniere, che hanno subito o stanno subendo violenza, indipendentemente dalla forma in cui essa si manifesta.

La metodologia di lavoro mette al centro la donna, la sua storia, la sua cultura e soprattutto le sue scelte. Le operatrici ascoltano senza giudicare e accompagnano ciascuna donna nel proprio percorso di consapevolezza e di uscita dalla violenza, rispettandone tempi, desideri e obiettivi. Non si decide al posto delle donne: si lavora per sostenerne le competenze, rafforzarne l'autonomia e aiutarle a riconquistare la libertà.

Nato a Bologna nel 2013 come progetto dell'Associazione MondoDonna, Chiama ChiAma ha sviluppato nel tempo una forte identità basata sul principio della prossimità: portare i servizi vicino alle donne, nei luoghi in cui vivono, superando gli ostacoli che spesso impediscono loro di chiedere aiuto, come il controllo da parte del partner, l'isolamento e la mancanza di risorse per spostarsi.



