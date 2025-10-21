Cattolica, 150.000 euro della tassa di soggiorno per i nuovi marciapiedi in via del Prete

L'annuncio della sindaca Foronchi

Parcheggi, manutenzioni, decoro. E ancora piano asfalti: “Impegneremo 150mila euro dalla tassa di soggiorno per il rifacimento di un primo stralcio dei marciapiedi di via del Prete”. Ad annunciarlo la Sindaca Franca Foronchi nel corso del terzo incontro di “Quartieri in Comune” con i residenti di Mare Nord che si è tenuto ieri sera a Palazzo del turismo. Il prossimo confronto sarà invece giovedì 23, alle ore 21, alla Bottega del Parco dove prima cittadina e assessori della sua Giunta incontreranno i residenti del Ventena.

“Anche ieri sera è stato un importante momento di ascolto – commenta la sindaca Foronchi -. Confrontarmi con i cittadini dà senso al lavoro che stiamo svolgendo in questi anni. Non riusciamo sempre a dare risposta immediata a tutte le richieste che riceviamo, ma l’impegno per la nostra città è grande e costante. Dalle istanze che ci vengono presentate capiamo che c’è ancora tanto da fare, ma che anche tanto abbiamo realizzato. Accogliamo le critiche con spirito collaborativo e sempre con tanta disponibilità all’ascolto. Perché la politica che mi piace, quella vera, è stare in mezzo alla gente”.

Gli ultimi due incontri sono in programma per lunedì 27, alla Bottega del Parco, ore 21, durante il quale sarà ascoltata la voce del quartiere Macanno, mentre giovedì 30 ottobre, alle ore 21, a Palazzo del Turismo, si concluderà il ciclo di “Quartieri in Comune” con i cittadini e cittadine di Violina Casette Porto.