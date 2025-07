Cattolica, 25 anni del Museo della Regina: al via dal 3 Luglio il mese dedicato alla Marineria

Laura Menin, responsabile del museo: "un patrimonio che merita di essere conosciuto e valorizzato"

Continuano le celebrazioni per i 25 anni del Museo della Regina di Cattolica con un mese di eventi dedicati alla Marineria tradizionale alto-adriatica. Si parte giovedì 3 luglio, ore 21 con “Giovanni Pascoli. Le tante vite di un trabaccolo di Cattolica”. L’evento ospiterà il modellista cattolichino Giuseppe Marcucci, che ha recentemente completato un modellino in legno del trabaccolo costruito dal maestro d’ascia Guido Rondolini negli anni ‘30 a Cattolica, principale luogo della cantieristica in Romagna. Davide Gnola, direttore del Museo della Marineria di Cesenatico, ripercorrerà la storia e le vicende di questa bellissima imbarcazione, oggi visibile presso la “Sezione galleggiante” del museo.

Si continua poi con “Andar per mare. Giochi e laboratori al Museo”, tre appuntamenti dedicate all'approfondimento della storia della marineria attraverso laboratori didattici e interessanti attività per bambini e bambine dai 6 anni. Giovedì 10, 17 e 24 luglio, ore 21, si partirà per un viaggio per scoprire i sistemi di orientamento in mare, le imbarcazioni tradizionali e le coloratissime vele al terzo.

Il mese di luglio si chiude con conferenze, letture e performance musicali in occasione dell’atteso evento “Vele al terzo: Raduno delle imbarcazioni storiche 2025” (25-26 luglio). In particolare, venerdì 25 luglio, ore 21, il giardino del Museo ospiterà il prof. Stefano Medas che ripercorrerà la nascita di un interesse intorno alla marineria tradizionale adriatica e il ruolo del Museo della Regina nella tutela e valorizzazione di questo importante patrimonio. Sabato 26 luglio, a partire dalle 11.00, giungeranno nel porto-canale di Cattolica imbarcazioni storiche dai porti di Riccione, Rimini, Bellaria-Igea Marina, Cesenatico, Cervia per unirsi alla Lancia “Marzia”, alla battana “Briciola” e al “Mario III” e alle imbarcazioni dell’Associazione “Vele d’epoca Gabicce Mare”. La giornata si concluderà sabato 26 giugno alle ore 21 presso il giardino del Museo della Regina con letture e performance musicali a cura dell’Associazione culturale “La Canta”.

“Ci prepariamo a vivere un altro mese di celebrazioni per il 25° compleanno del nostro Museo - dichiara il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Federico Vaccarini-. Tutte le iniziative sono finalizzate a mantenere vivo il dialogo tra passato e futuro, coinvolgendo cittadini, scuole, turisti, studiosi e appassionati del mare e della marineria. Attraverso questi eventi facciamo conoscenza ed esperienza di un patrimonio antico che ha ancora tanto da comunicare e insegnare al nostro presente”.

“Nel quadro delle celebrazioni dei 25 anni del Museo – spiega la responsabile del Museo della Regina Laura Menin -, abbiamo deciso di dedicare un mese intero alla storia della marineria tradizionale con appuntamenti rivolti a diversi tipi di pubblico per riportare l’attenzione sulla ricchezza di un patrimonio che merita di essere conosciuto e valorizzato anche per le riflessioni che può generare su temi attuali come la tutela del mare”