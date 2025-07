Cattolica accende i riflettori sulla violenza di genere al MystFest

Il programma di giovedì 26 giugno

Indagini sulla violenza è il tema guida dell’edizione 2025 del MystFest, che quest’annno ha scelto di accendere i riflettori su una delle emergenze sociali più gravi e urgenti: la violenza contro le donne. Un impegno che giovedì 26 giugno (piazza 1° Maggio ore 21) si traduce in riflessione pubblica con il talk Oltre le parole: riconoscere, denunciare, cambiare, che vedrà sul palco diversi ospiti confrontarsi su un fenomeno che ha radici culturali profonde.

Al centro della serata l’importante lavoro della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato, realtà nata venti anni fa per sostenere concretamente le vittime di reati e ancora oggi unica in Italia, rappresentata dal presidente Carlo Lucarellie dalladirettrice Elena Zaccherini.

Tra le numerose attività e iniziative, la Fondazione ha realizzato un podcast dal titolo A fari spenti,

nato per raccontare la storia delle donne, degli uomini e dei bambini sopravvissuti a reati gravi e di come hanno trovato la forza di andare avanti anche grazie al contributo della Fondazione, che stanzia risorse per aiutare le vittime a rialzarsi. Vicende dolorose raccontate a partire dal giorno dopo la tragedia, una volta spenti i riflettori della cronaca.

Nell’occasione Carlo Lucarelli leggerà al pubblico del festival un estratto della puntata che ripercorre il femminicidio di Alessandra Matteuzzi, uccisa a Bologna dall'ex fidanzato la sera del 23 agosto 2022.

Allo scrittore - membro della giuria del Premio Gran Giallo città di Cattolica - verrà consegnato il VII Premio Andrea G. Pinketts, nato per ricordare Andrea Giovanni Rodolfo Pinchetti, giornalista e autore scomparso nel 2018, un riconoscimento che ha al centro il valore delle parole e l'importanza del linguaggio.

Seguirà un dialogo cui parteciperanno anche lo psicopedagogista Stefano Rossi e la scrittrice Maria Elisa Aloisi.L’incontro è disegnato dal vivo dall’illustratore e fumettista Alessandro Baronciani.

La serata è realizzata in collaborazione con Mondo Donna onlus e sarà trasmessa in diretta streaming sulla homepage del sito della Regione Emilia-Romagna www.regione.emilia-romagna.it.





Come sempre il MystFest dedica uno spazio anche alla formazione. Giovedì 26 e venerdì 27 giugno a partire dalle ore 10 al Centro Culturale Polivalente (piazza della Repubblica, 31) è in programma la masterclass Il mestiere dell’agente: come funziona un’agenzia letteraria a cura di Piergiorgio Nicolazzini Literary Agency(la partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti).





Nel pomeriggio di giovedì alle ore 18 (libreria Il giardino di Gulliver) Gialli in giardino ha come ospiti Maria Elisa Aloisi che presenta Sto mentendo (Mondadori, 2025), Paola Darò, con il suo La finestra del terzo piano (Piemme, 2025), Elisa Bertini, autrice di Linfa nera (SEM, 2025). Un incontro a cura della biblioteca comunale. Modera Franco Forte.





Alle 23.30 al Salone Snaporaz Visioni notturne presenta Tokyo Fist, il primo film del visionario regista giapponese Shin'ya Tsukamoto che lascia i territori del fantastico per esplorare il disagio metropolitano interiore ed esteriore.