Cattolica accende il suo albero di Natale, dono dalle Magnifiche Valli

Appuntamento domenica 7 dicembre in piazza del Nettuno

Il Bosco di Luce è pronto a illuminarsi ancora di più con un nuovo grande evento: l’accensione del re degli alberi, l’abete di 13 metri che da fine novembre svetta in piazza Nettuno, dove è arrivato dopo aver attraversato chilometri dalla montagna al mare. L’abete è infatti un dono a Cattolica da parte degli amici delle Magnifiche Valli di Scalve e Seriana. Domenica 7 dicembre, alle ore 17, in piazza Nettuno si terrà la cerimonia di accensione, seguita dall’emozionante concerto del Coro Gospel “Fano Gospel Choir” sulla scalinata di Palazzo Mancini (Piazza Roosevelt, 5). E, insieme con la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessora al turismo e ai grandi eventi Elisabetta Bartolucci, sarà presente anche una delegazione dei nostri gemelli territoriali: Pietro Orrù, Sindaco di Vilminore di Scalve, Gabriele Bettineschi, Sindaco di Colere e Assessore della comunità montana di Scalve, Simone Bonetti, Presidente di ViviArdesio e Vicesindaco di Ardesio, Giacomina Zanoletti, consigliera al sociale di Ardesio.

“Per la nostra città l’accensione dell’albero è una festa di comunità e in questo caso di una grande festa di comunità e dell’amicizia che annulla le distanze e avvicina i cuori di due territori meravigliosi come la montagna e il mare, le Magnifiche Valli e Cattolica – commenta l’Assessora Bartolucci – Siamo felici di poter celebrare questo momento con i nostri amici delle valli di Scalve, Seriana e Ardesio. È anche questo un modo per rinnovare il legame che si è creato tra le nostre due realtà e per continuare a scambiarci storie, tradizioni, sapori, culture in un’ottica di promozione e autentica valorizzazione dei rispettivi territori”.

“È un piacere tornare di nuovo a Cattolica e soprattutto in questo periodo dell’anno – intervengono Sindaci e autorità della delegazione della Val Seriana e della Val di Scalve – Il nostro è un legame che si rinsalda ad ogni occasione di incontro e arricchisce con nuovi eventi ed esperienze entrambi i territori. Con questo abete abbiamo voluto lasciare un segno tangibile della nostra amicizia con la città che accompagnerà cittadini e turisti per tutte le feste”.