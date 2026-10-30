ACCOLTELLATO DA UNA RAGAZZA Cattolica, aggressione in un bar: barista ferito con un coltello

L'aggressione nella tarda serata di giovedì in un locale cittadino. L'uomo è stato lievemente ferito e non è in pericolo di vita

Scende dal monopattino, accoltella il barista e fugge. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica e le motivazioni dietro all'aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri, giovedì 29 ottobre, a Cattolica. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 23 due ragazze in monopattino avrebbero raggiunto un bar cittadino. Una di loro avrebbe accoltellato il barista prima di fuggire con l'amica. L'uomo è stato immediatamente soccorso e, fortunatamente, non è in pericolo di vita. E' stato ferito in modo lieve. Sono ancora in corso le ricerche delle due ragazze. Sull'episodio indagano i Carabinieri.