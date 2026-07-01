Cattolica al fianco dei dipendenti Aeffe: il Consiglio comunale approva il piano di sostegno

"Vicini alle famiglie in difficoltà"

Il Consiglio comunale di Cattolica ha approvato una mozione a sostegno dei dipendenti del gruppo Aeffe che hanno perso il lavoro o si trovano in una situazione di difficoltà occupazionale. La proposta, presentata da Progetto Cattolica, ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza, mentre l'unico voto contrario è arrivato da Fratelli d'Italia.Il documento impegna l'amministrazione comunale ad attivare una serie di misure di supporto per i lavoratori coinvolti, tra cui agevolazioni fiscali comunali, percorsi di reinserimento nel mondo del lavoro e iniziative di orientamento e accompagnamento nella ricerca di nuove opportunità professionali.«L'obiettivo è essere vicini a chi sta attraversando un momento particolarmente difficile», ha spiegato la sindaca Franca Foronchi, sottolineando la volontà del Comune di mettere in campo strumenti concreti per sostenere le famiglie colpite dalla crisi occupazionale.Di segno opposto la posizione di Fratelli d'Italia, che ha espresso voto contrario definendo la mozione «inefficace». Secondo il gruppo di opposizione, i lavoratori interessati possono già contare sulle tutele previste dalla normativa nazionale e sugli ammortizzatori sociali, rendendo quindi superflue le misure proposte a livello comunale.