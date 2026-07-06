Cattolica, al MystFest 2026 Gianluigi Nuzzi sul rapporto tra verità e informazione

Martedì 7 luglio in piazza 1° Maggio l’incontro con il giornalista investigativo: al centro il confine tra fatti e narrazione

Il programma di martedì 7 luglio del MystFest 2026 prevede alle 21 in piazza 1° Maggio l’incontro con Gianluigi Nuzzi, tra i più autorevoli giornalisti investigativi italiani, per una serata dedicata al rapporto tra verità e informazione.

In dialogo con il direttore del festival Alessandro Garramone, Nuzzi affronterà alcune delle questioni centrali del giornalismo contemporaneo: il confine tra fatti e narrazione, il ruolo dell'interpretazione nella costruzione della notizia e il rischio che anche l'informazione venga sempre più letta attraverso appartenenze e schieramenti. Un confronto sul valore dell'inchiesta giornalistica e sulla ricerca della verità in un tempo segnato dalla sovrabbondanza di informazioni e dalla diffusione delle fake news.

Gianluigi Nuzzi, giornalista e scrittore, è vice direttore Videonews e collabora con il quotidiano La Stampa. È autore di bestseller internazionali sugli scandali in Vaticano (Vaticano S.p.A., 2009; Sua Santità, 2012; Via Crucis, 2015; Peccato originale, 2017; Giudizio universale, 2019; Il libro nero del Vaticano, 2020) e il suo ultimo lavoro è I predatori (tra noi). Soldi, droga, stupri: la deriva barbarica degli italiani (Rizzoli, 2022). È ideatore e conduttore di programmi televisivi: dal 2013 conduce il programma tv Quarto Grado (Rete 4) e dal 2025 il quotidiano pomeridiano Dentro la notizia (Canale 5).

Il MystFest è organizzato dal Comune di Cattolica, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.