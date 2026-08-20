Cattolica, al via il recupero dell'auto finita nel porto. Dell'uomo alla guida ancora nessuna traccia

Continuano del 46enne di origine albanese fuggito dopo il tuffo. Due giorni fa era stato fermato per percosse alla compagna

Sono iniziate questa mattina le operazioni per recuperare la Golf bianca finita ieri nel canale del porto di Cattolica. L'auto, sulla quale viaggiavano un uomo albanese di 46 anni e la compagna italiana di 40, è rimasta adagiata sul fondale dopo il tuffo intenzionale avvenuto nel pomeriggio. Nel frattempo proseguono le ricerche dell'uomo alla guida, che dopo essere stato soccorso avrebbe fatto perdere le proprie tracce, allontanandosi, secondo le prime informazioni, verso la zona degli scogli.

Sono dunque ancora al lavoro le forze dell'ordine per rintracciarlo e ricostruire con precisione quello che è accaduto ieri. L'episodio si è verificato intorno alle 16.30, quando la macchina è finita nel porto canale. A bordo c'erano un uomo di origine albanese e la compagna italiana, entrambi residenti a San Giovanni in Marignano.

La donna è stata tratta in salvo grazie all'intervento di due pescatori, che si sono tuffati immediatamente in acqua. A favorire il soccorso è stato anche il portellone posteriore dell'auto, che si è aperto consentendo ai due di raggiungere la donna all'interno dell'abitacolo. In evidente stato di shock, è stata poi trasportata all'ospedale di Pesaro.

Dalle prime ricostruzioni raccolte ieri, non si sarebbe trattato di una perdita di controllo accidentale. L'ipotesi sulla quale stanno lavorando gli inquirenti è che l'auto sia stata spinta volontariamente in acqua durante una lite tra i due. Saranno gli accertamenti a chiarire cosa sia successo negli istanti precedenti al tuffo e quale sia stato il comportamento dell'uomo.

A rendere ancora più delicata la vicenda c'è poi un precedente. L'uomo era già conosciuto dalle forze dell'ordine e, appena due giorni prima dell'episodio al porto, era stato fermato in seguito a una lite con la stessa compagna. In quell'occasione, secondo quanto emerso, erano state contestate percosse ai danni della donna.