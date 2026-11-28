Cattolica, al via il rifacimento delle vie Bentini, Calatafimi, Bissolati e Prampolini

Hera esegue i ripristini stradali dopo gli interventi sulle reti dell’acquedotto e della fognatura. Previsti anche il rifacimento del sottofondo e della segnaletica

Sono partiti a Cattolica i lavori di rifacimento del manto stradale in via Bentini e via Calatafimi. Gli interventi, eseguiti da Hera nell’ambito delle opere di ripristino successive ai lavori sulle reti dell’acquedotto e della fognatura, proseguiranno in via Bissolati e via Prampolini.

Si tratta di lavorazioni che la società è tenuta a effettuare a compenso degli interventi realizzati per nuovi allacci e operazioni di pronto intervento sui sottoservizi. Il programma prevede la fresatura del tappeto d’usura esistente, la bonifica del sottofondo nei punti interessati da cedimenti strutturali e la stesura del nuovo asfalto. Al termine sarà ripristinata anche la segnaletica orizzontale. «Abbiamo programmato, insieme con Hera, una serie di ripristini che interesseranno diverse strade della città», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni. L’obiettivo, aggiunge, è accompagnare gli interventi sulle reti con un adeguato ripristino della pavimentazione, migliorando la percorribilità e la sicurezza per automobilisti, ciclisti e pedoni.