Calcio Eccellenza girone B "Terremoto" a Novafeltria, l'allenatore Mancini si è dimesso

Ha guidato il gruppo nella storica stagione in Promozione con vittoria della coppa e secondo posto ai playoff regionali

Massimo Mancini non è più l'allenatore del Novafeltria. Il tecnico e il suo vice Alessandro Guerra hanno rassegnato le dimissioni nelle ultime ore. Il rapporto con i vertici della società, il presidente Thomas Grazia e il vicepresidente Marco Pavani, si era "sfilacciato" progressivamente per diversità di vedute dal punto di vista tecnico. Mancini ha deciso così di fare un passo indietro. Sotto la sua gestione, un anno fa, il Novafeltria ha firmato un'annata storica: vittoria della coppa Minetti di Promozione, vittoria del playoff del girone D di Promozione e finale del playoff regionale. In questa prima parte di stagione i gialloblù hanno totalizzato 17 punti (negli altri due campionati di Eccellenza il Novafeltria ha chiuso entrambi i gironi d'andata a 12 punti), nonostante una catena impressionante di infortuni, la maggior parte dei quali di tipo traumatico. L'oramai ex allenatore gialloblù è dunque ai saluti, con i ringraziamenti di rito, mentre la società dovrà reperire un sostituto. Con l'Imolese, domenica, dovrebbe andare in panchina l'attuale tecnico della Juniores, Fabio Baschetti, che ha già allenato in passato la prima squadra gialloblù.