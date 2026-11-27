Ariminensis all'attacco Torre Pedrera diventa un "caso": "desertificazione commerciale, identità persa"

"Serve un piano di rilancio"

L'associazione Ariminensis si unisce al grido di allarme dell'associazione Quartiere 5 su Torre Pedrera. Secondo Umberto Casalboni, referente di Ariminensis per Torre Pedrera, la situazione è preoccupante, tra un lungomare "svuotato" con calo delle attività commerciali e servizi di prossimità scomparsi. Alla "progressiva desertificazione commerciale e sociale" si unisce "la perdita dell'identità territoriale". "Con il progetto del Parco del Mare nell'area nord, i riferimenti alle singole identità delle frazioni sembrano essere stati messi in secondo piano. Ma Torre Pedrera non può diventare una denominazione geografica da assorbire in un generico contenitore amministrativo o turistico. Torre Pedrera ha una storia, un nome, una comunità e un'identità. E queste devono essere rispettate e valorizzate", spiega Casalboni. Infine l'associazione chiede all'amministrazione comunale di "fare chiarezza sulle preoccupazioni emerse tra i residenti riguardo alla possibile apertura di un'associazione culturale e religiosa islamica e di un eventuale luogo di culto sul territorio". Su questo tema, accusa Casalboni, "chiediamo informazioni ufficiali, trasparenza amministrativa e un confronto con la cittadinanza. Ogni iniziativa deve essere valutata nel rispetto delle leggi, delle procedure urbanistiche e dei diritti costituzionali. I cittadini hanno diritto di conoscere i progetti che interessano il proprio territorio e di essere coinvolti nelle scelte che riguardano la comunità". Nel complesso Ariminensis chiede all'amministrazione: "Un vero piano di rilancio commerciale per il lungomare e il centro della frazione, interventi concreti per contrastare la desertificazione delle attività economiche durante tutto l'anno, la valorizzazione dell'identità storica e territoriale di Torre Pedrera, anche attraverso una segnaletica riconoscibile, un confronto permanente con residenti, commercianti, albergatori e operatori turistici, chiarezza sui progetti e sulle trasformazioni urbanistiche e sociali che interessano la località" e infine "una strategia che non consideri Torre Pedrera soltanto come una destinazione balneare estiva, ma come una comunità che vive 365 giorni all'anno".