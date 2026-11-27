OPERAZIONE ANTIDROGA Rimini, quattro chili di cocaina nascosti tra casa e garage: arrestato un 40enne

Sequestrati anche 10mila euro in contanti, orologi e gioielli per diverse decine di migliaia di euro. All'operazione ha collaborato anche Zico, cane antidroga della Polizia Locale di Riccione.

Quattro chili di cocaina, 10mila euro in contanti, orologi e gioielli di grande valore nascosti tra casa e garage. A finire nei guai un 40enne, che deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Rimini in collaborazione con il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cesena, ha visto anche il prezioso supporto di Zico, cane antidroga dell'unità cinofila della Polizia Locale di Riccione. Il 40enne è stato arrestato il 19 novembre ed era da tempo nel mirino degli investigatori. Nella sua abitazione e nel garage sono stati rinvenuti quattro panetti di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. Il sequestro rappresenta, scrive la Questura, "un importante risultato nell'azione di contrasto ai traffici di sostanze stupefacenti". I controlli hanno permesso di trovare anche gioielli d'oro e orologi di prestigio, il cui valore complessivo ammonta a diverse decine di migliaia di euro, oltre a circa 10mila euro in contanti. L'uomo si trova nel carcere di Rimini.