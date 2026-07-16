Cattolica, al via la grande estate tra concerti, jazz, tradizione romagnola ed eventi sul mare

Dall’Arena della Regina con Sal Da Vinci, Giorgia, Il Volo e Caparezza alla rassegna Cattolica Musicale, fino agli appuntamenti enogastronomici

Dai grandi concerti dell’Arena con i big del panorama nazionale e internazionale, passando per la rassegna Cattolica Musicale con eventi dedicati alle musiche delle balere sotto le stelle legate alla tradizione romagnola, al jazz più iconico, alle mostre e rassegne culturali, fino alle manifestazioni enogastronomiche e identitarie attraverso cui valorizzare le eccellenze legate al mare.

“Entriamo sempre più nel vivo della grande estate di Cattolica – spiega l’Assessora al turismo e grandi eventi Elisabetta Bartolucci – Sabato 18 luglio debutterà l’edizione 2026 dei concerti dell’Arena della Regina. Sal Da Vinci, il vincitore di Sanremo di quest’anno, ha scelto il nostro auditorium sotto le stelle per dare il via al suo tour e con lui daremo il “la” al nostro straordinario cartellone di big della musica. Continuiamo subito, con l’artista Giorgia, attesissima per questa domenica. Nell’arena spazio anche alla comicità con Paolo Ruffini che martedì 21 salirà sul palco con con lo spettacolo “Din Don Down”, un progetto artistico di inclusione sociale”. Il cartellone della Regina continua il 23 luglio, con Il Volo, il trio Internazionale che fonde l’opera e il pop, mentre il 25 luglio, dopo 4 anni di attesa dal suo ultimo tour, sarà il turno dell’artista multiforme Caparezza, pioniere del rap italiano. Ad aprire il mese di agosto invece sarà un altro amatissimo rap a firma di Gemitaiz, in scena l’8 agosto, mentre il 9 accenderà l’Arena il timbro unico di Madame, la giovane cantautrice che, accanto ai suoi successi, presenterà il disco Disincanto. Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno, il 21 agosto, dei Bluvertigo guidati dall’eclettico artista Morgan. Il 29 agosto torna la voce elegante di Fiorella Mannoia, che porta in scena un omaggio a Ivano Fossati e Fabrizio De André.

“La musica è il battito invisibile di una collettività - riprende l’Assessora Bartolucci - custodisce la memoria, attraversa il tempo e trova sempre il modo di parlare al cuore. Il liscio, con la sua eleganza semplice e autentica, non racconta solo chi siamo stati con la nascita dei dancing e delle balere, ma continua a indicarci la strada di ciò che possiamo essere: un territorio che sa custodire le proprie radici trasformandole in futuro, dove ogni piazza diventa un luogo d’incontro e ogni melodia un abbraccio condiviso. “Cattolica musicale” è non a caso il progetto su cui investiamo e “Balera sotto le stelle” è un appuntamento ormai fisso del nostro palinsesto che richiama turisti e cittadini appassionati. Grande attenzione anche per il jazz, “con la riconferma e l’aumento di altre due appuntamenti rispetto allo scorso anno di “JaZzfeeling” – riprende l’Assessora Bartolucci – la novità di quest’anno è stato il cambio di location della prima serata, che è approdata quest’anno in Piazza Primo Maggio, il luogo più iconico e rappresentativo di Cattolica per poi continuare in piazza Roosevelt, una cornice e uno spazio di grande fascino dove eleganza, turismo e comunità si incontrano sotto la luna e la sapiente guida del direttore artistico Diego Olivieri, che ha riunito artisti straordinari per un programma variegato che esplora le diverse declinazioni del Jazz”. Spazio anche alla lirica e al teatro di figura e animazione, con gli spettacoli per bambini e famiglie alla piazzetta “Gian Franco Micucci”. “Spettacoli che ad ogni appuntamento registrano sempre il tutto esaurito – continua l’Assessora – e che vedono esibirsi artisti unici e sempre originali nelle loro performance”.

“La cultura è anche l’eccellenza enogastronomica del nostro territorio – conclude l’Assessora Elisabetta Bartolucci – È un patrimonio di sapori che valorizziamo ogni giorno, non solo attraverso gli eventi, ma come parte integrante dell’esperienza che Cattolica offre ai suoi ospiti. È anche per questo che il Comune sostiene iniziative come StraRustida – StraRiva, organizzata dalla Cooperativa Bagnini e dal Consorzio Le Sirene: un appuntamento che celebra il pesce dell’Adriatico, la convivialità e l’autenticità della nostra tradizione marinara, trasformando la spiaggia in un grande luogo di incontro e condivisione. Prossimo appuntamento il 28 luglio spiaggia libera hotel Kursaal. Crediamo che il gusto sia cultura, memoria e identità”.