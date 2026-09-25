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Cattolica, al via la manutenzione del sintetico del secondo campo del Calbi

L’intervento, per un costo complessivo di circa 8500 euro, si concluderà entro martedì prossimo.

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
25 settembre 2026 13:47
Cattolica, al via la manutenzione del sintetico del secondo campo del Calbi -
Cattolica
Attualità
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Al via a Cattolica la manutenzione del campo secondario sintetico dello stadio Calbi. In programma la pulizia del manto, il ripristino di piccoli avvallamenti, sistemazione delle scollature. L’intervento, per un costo complessivo di circa 8500 euro, si concluderà entro martedì prossimo. Già da giovedì il campo tornerà quindi a essere regolarmente praticabile. I lavori prevedono la pulizia del manto, il ripristino degli avvallamenti provocati dall’utilizzo del campo, attraverso interventi di stesa e compattazione, e la sistemazione delle scollature presenti sulla superficie. "Anche questo intervento sul campo secondario del Calbi rientra in un percorso di attenzione e investimento continuo sull’impiantistica sportiva cittadina”, sottolinea l'assessore Alessandro Uguccioni.

 

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