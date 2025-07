Cattolica, al via l’Arena della Regina 2025: si parte con Willie Peyote

Sabato 5 luglio, ore 21, l'apertura della nuova grande stagione dell’Arena della Regina 2025

Sarà Willie Peyote ad aprire questo sabato, 5 luglio, ore 21, la nuova grande stagione dell’Arena della Regina 2025, organizzata da Pulp concerti e patrocinata dal Comune di Cattolica, che anche quest’anno presenta un cartellone di alto profilo artistico con 11 concerti dei big della musica italiana e internazionale. Il cantautore torinese, considerato una delle figure più interessanti e innovative della scena Indie italiana contemporanea, fa tappa nell’Arena con il suo “Grazie ma no grazie tour – estate 2025”, accompagnato dalla sua band, per festeggiare l’uscita del suo ultimo album “Sulla riva del fiume” che contieneil brano in gara all’ultimo festival di Sanremo “Grazie ma no grazie” che sta regalando a Peyote molte soddisfazioni sia in radio che nelle classifiche.

Reduce dal concerto nel suo Piemonte dove ha celebrato i 10 anni dalla pubblicazione del suo disco “Educazione sabauda”, album fondamentale per la vita personale e artistica di Guglielmo Bruno - vero nome di Willie Peyote – il rapper porterà a Cattolica come nel resto della Penisola tutta la sua poetica musicale e artistica, regalando al pubblico i più grandi successi della sua carriera, tra cui la Trilogia Sabauda che oltre a “Educazione sabauda”, include il brano “Sindrome di Tôret” (uscito nel 2017) e si conclude con “Sulla Riva Del Fiume”.

Apertura porte ore 19.00, inizio spettacolo ore 21.00. Cassa biglietti aperta dalle ore 17.00. I prossimi appuntamenti dell’Arena della Regina sono: Domenica 13 luglio: Brunori sas con l’”Albero delle noci” tour; Venerdì 18 luglio: Nile Rodgers&Chic; Sabato 26 luglio: Francesco Gabbani con “Dalla tua parte” summer tour; Sabato 2 agosto: Coma cose; Domenica 3 agosto: Voglio tornare negli anni ‘90”; Venerdì 8 agosto: Massimo Ranieri con “Tutti i sogni ancora in volo”; Sabato 9 agosto: Tony Boy in “Going hard” live 2025; Sabato 23 agosto: Francesco De Gregori con “Rimmel 2025”; Venerdì 29 agosto: Fabri Fibra con Festival tour 2025; Sabato 30 agosto: Alfa con il suo “Summer tour”.

Biglietti disponibili su TicketOne, CiaoTickets e nei rivenditori autorizzati.