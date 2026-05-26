Cattolica, al via le iscrizioni allo scuolabus 2026/2027: domande entro il 31 luglio
Servizio di trasporto scolastico online con SPID o CIE: posti limitati e priorità ai residenti
Scuolabus 2026/2027, al via la presentazione delle domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico. La scadenza della presentazione è stata fissata al 31 luglio 2026. Le domande presentate fuori termine potranno essere accolte solo in caso di residua disponibilità di posti, mentre le domande di iscrizione a favore di alunni non residenti potranno essere accolte solo in caso di residua disponibilità dei posti, previo accoglimento delle domande di iscrizione da parte di alunni residenti.
L’iscrizione si effettua esclusivamente in modalità online accedendo, con identità digitale Spid o CieId o Cns del genitore o esercente la responsabilità genitoriale, al sito del Comune di Cattolica e cliccando in alto sulla voce "Servizi". Si prega di seguire la procedura di iscrizione e di effettuare il pagamento nell'ambito della procedura stessa di presentazione della domanda, con transazione on-line o scaricando l'avviso pagoPA.
Al link il modulo informativo che indica i passaggi da eseguire per finalizzare l'iscrizione: https://www.comune.cattolica.rn.it/.../avviso-iscrizione...
Si informano le famiglie che a breve verranno resi noti gli itinerari, le fermate e gli orari provvisori del servizio di trasporto scolastico.
A ridosso dell’inizio delle lezioni, verranno pubblicati gli orari e i percorsi definitivi delle linee e degli scuolabus.