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Cattolica, al via le iscrizioni allo scuolabus 2026/2027: domande entro il 31 luglio

Servizio di trasporto scolastico online con SPID o CIE: posti limitati e priorità ai residenti

A cura di Grazia Antonioli Redazione
26 maggio 2026 10:52
Cattolica, al via le iscrizioni allo scuolabus 2026/2027: domande entro il 31 luglio -
Cattolica
Attualità
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Scuolabus 2026/2027, al via la presentazione delle domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico. La scadenza della presentazione è stata fissata al 31 luglio 2026. ​Le domande presentate fuori termine potranno essere accolte solo in caso di residua disponibilità di posti, mentre le domande di iscrizione a favore di alunni non residenti potranno essere accolte solo in caso di residua disponibilità dei posti, previo accoglimento delle domande di iscrizione da parte di alunni residenti.

​L’iscrizione si effettua esclusivamente in modalità online accedendo, con identità digitale Spid o CieId o Cns del genitore o esercente la responsabilità genitoriale, al sito del Comune di Cattolica e cliccando in alto sulla voce "Servizi". Si prega di seguire la procedura di iscrizione e di effettuare il pagamento nell'ambito della procedura stessa di presentazione della domanda, con transazione on-line o scaricando l'avviso pagoPA.

​Al link il modulo informativo che indica i passaggi da eseguire per finalizzare l'iscrizione: https://www.comune.cattolica.rn.it/.../avviso-iscrizione...

​Si informano le famiglie che a breve verranno resi noti gli itinerari, le fermate e gli orari provvisori del servizio di trasporto scolastico.

​A ridosso dell’inizio delle lezioni, verranno pubblicati gli orari e i percorsi definitivi delle linee e degli scuolabus.

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