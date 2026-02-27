Cattolica approva il primo condhotel: ex Murex sarà hotel 4 stelle e appartamenti

Sistema di videosorveglianza finanziato dal ministero: Cattolica investe 250mila euro in sicurezza

Via libera al primo Condhotel di Cattolica, riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla sentenza sul caso De Curtis, aggiornato il programma triennale dei lavori pubblici con sblocco di ulteriori risorse per manutenzione strade, marciapiedi e dragaggi, inserimento del sistema di videosorveglianza finanziato dal ministero e modifiche allo statuto della società consortile Patrimonio mobilità provincia di Rimini necessari per la prosecuzione del futuro progetto del Trc. Questi i temi discussi e approvati ieri, giovedì 26 febbraio, nel corso della seduta del Consiglio comunale.

“Abbiamo approvato lo schema di convenzione per quello che sarà il primo condhotel di Cattolica, l’ex Murex di via Costa – spiega la sindaca Franca Foronchi -. Come Comune, abbiamo recepito la normativa regionale sui condhotel nel 2025. Uno strumento legislativo con cui si punta a rigenerare il patrimonio edilizio della città e a riqualificare l’offerta turistica. L’albergo, che sarà demolito e ricostruito, sarà destinato per il 40 per cento ad appartamenti mentre il restante 60 per cento ad hotel a 4 stelle. Il condhotel dovrà essere aperto tutto l’anno. Questo è un obbligo da convenzione attuativa della legge, così come il livello di classificazione della componente alberghiera. La speranza è che l’apertura di questo primo condhotel possa essere da stimolo anche per altri imprenditori”.

Con il riconoscimento del debito fuori bilancio, votato a maggioranza, “siamo arrivati alle battute finali del contenzioso ultradecennale sull’esproprio dell’area del parcheggio De Curtis – continua la prima cittadina – È l’ultimo grande contenzioso che gravava sul Comune di Cattolica dopo aver definito piazzetta delle Erbe, Villa Fulgida, ex Bus terminal. Sotto la nostra amministrazione si sono definite tutte le vicende giudiziarie più gravose. Un risultato positivo per la programmazione dei prossimi bilanci, perché vengono liberati da pesi importanti per il presente ma anche per il futuro. Piazza De Curtis con i suoi quasi 7000 metri quadrati è uno spazio importantissimo per la città, anche dal punto di vista economico, perché ospita il mercato ambulante del sabato, ha un bar dato in concessione ed è anche un grande parcheggio. Alla luce dei fatti, l’esproprio di quell’area, con tutte le vicende che ci hanno portato ad oggi, è stato un bene per la città e la comunità. Ovviamente oggi si è definito il corretto valore d’esproprio che il Comune deve riconoscere al privato”.

Sul fronte delle variazioni al programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028, “abbiamo approvato aggiornamenti – riprende la sindaca Foronchi – che prevedono lo sblocco di ulteriori risorse per la manutenzione di strade, marciapiedi e per i dragaggi. Inserito anche il progetto del sistema di videosorveglianza finanziato dal ministero con 175mila euro mentre altre 75mila euro sono risorse comunali”. Ratificata anche la variazione “assunta in via d’urgenza con delibera di Giunta in merito al conseguimento del finanziamento che abbiamo ottenuto per il potenziamento dei nostri sistemi informativi. Abbiamo così blindato il finanziamento che ora potremo utilizzare per implementare e garantire maggior sicurezza al sistema informatico del Comune”.