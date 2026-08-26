Cattolica: autocarro tampona bici elettrica e finisce la corsa contro un muretto

Una donna di circa 60 anni ha riportato un trauma cranico

Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 11 di oggi (26 agosto), a Cattolica, in via Emilia Romagna. Un giovane sulla trentina, alla guida di un autocarro e addetto al trasporto di carni, ha tamponato, per cause in corso d'accertamento, una bici elettrica. La donna in sella, di circa 60 anni, è caduta riportando un trauma cranico, l'autocarro è invece finito contro un muretto, dove è installato un quadro elettrico dell'Enel. La ciclista ferita è stata ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena. Il personale del 118 l'ha stabilizzata e l'ha portata in ambulanza al parco Le Navi dove era atterrato l'elisoccorso. Sul posto anche il personale dei Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza sia l'autocarro, sia il quadro elettrico, una pattuglia dei Carabinieri e la Polizia Locale, che si è occupata dei rilievi e di regolare la circolazione stradale.