Cattolica celebra l’81° della Liberazione: parco a Luisa Prioli e iniziative per la memoria

Dal 22 al 25 aprile un ricco programma tra cerimonie, mostra sulla Resistenza, giochi storici e aquilonata per la pace in spiaggia

Intitolazione di un parco alla staffetta partigiana Luisa Prioli, una mostra dedicata alle donne della Resistenza nel riminese, giochi da tavolo in chiave storica per ragazzi e ragazze al Centro Culturale Polivalente, aquilonata della pace in spiaggia. Cattolica è pronta a celebrare l’81° anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista con il cerimoniale ufficiale arricchito da un intenso calendario di iniziative che rinnovano l’impegno concreto a tenere viva la memoria e i valori della libertà, uguaglianza, democrazia e pace.

Le celebrazioni si aprono mercoledì 22 aprile, alle ore 10.30, con l’intitolazione alla staffetta partigiana cattolichina Luisa Prioli del Parco adiacente la Scuola secondaria di 1° grado “Emilio Filippini”. Parteciperanno alla cerimonia i ragazzi e le ragazze dell’istituto comprensivo “Cattolica”. Alle ore 16 al Centro Culturale Polivalente la storia si racconta e insegna con “Giochi da tavolo sulla Resistenza”, dedicati a ragazzi e ragazze dai 10 anni in su. Per chi volesse approfondire quei giorni e quelle vicende che hanno segnato il Novecento avrà a disposizione anche una vetrina di libri sulla Resistenza.

Sabato 25 aprile, giorno della Liberazione, l’appuntamento è alle ore 9.30 al Monumento ai Caduti del Mare 8Porto – P.zzale Galluzzi) con il raduno e a seguire l’alzabandiera e deposizione delle corone. Alle ore 10, il corteo di autorità civili, militari, religiose, cittadini e cittadine, partirà attraversando Via del Porto e Dottor Ferri fino a piazzale Roosevelt dove, alle ore 10.15, si ritroverà al Monumento alla Pace per la cerimonia dell’alzabandiera e deposizione delle corone. Seguiranno gli interventi della Sindaca Franca Foronchi, del presidente dell’Anpi Cattolica-San Giovanni in Marignano Maurizio Castelvetro, della presidente del Coordinamento Donne Rimini Vera Bessone. Le celebrazioni riprendono nel pomeriggio, alle ore 14.30 con l’”Aquilonata per la Pace” nella spiaggia libera davanti a piazza Primo Maggio con l’esibizione del “Gruppo aquilonisti Riminivola” del Dopolavoro ferroviario di Rimini. Alle ore 17.30, nella sede Anpi (via Milazzo, 4), sarà inaugurata la mostra “Per non dimenticare. La Resistenza delle Donne nel Riminese”. Presentazione a cura di Vera Bessone.

“A 81 anni dalla Liberazione è ancora più importante rinnovare la memoria, farne materia viva per non dimenticare e impedire il ripetersi di quegli orrori – commenta la Sindaca Franca Foronchi – Liberazione dalla guerra, dal dolore, dall’ingiustizia che è stata frutto della lotta e dell’impegno di tanti giovani, donne e uomini arrivati a donare anche la propria vita. Libertà e democrazia sono tutt’altro che scontate. Sono luci di candele che dobbiamo tenere accese con il nostro impegno quotidiano per continuare a garantirci un presente e un futuro di pace”.

In caso di maltempo gli interventi celebrativi si svolgeranno nella Sala del Consiglio Comunale. La celebrazione sarà accompagnata dalla Banda cittadina.