Cattolica celebra la Pasqua con tre giorni dedicati a vino, cibo e olio evo

Inaugurazione alla presenza dell’Assessora regionale al turismo Roberta Frisoni

Cattolica accoglie la Pasqua vestita di verde e natura, tra via Bovio e piazza Primo Maggio trasformate in un suggestivo giardino urbano di arbusti, ulivi e voliere per celebrare il valore del cibo dell’entroterra e dell’enogastronomia tipica come l’olio evo e il vino che raccontano la storia e i sapori del territorio insieme a miele, salumi e formaggi. In particolare la Rimini Doc, presente tra gli espositori, è stata eletta “Miglior area vitivinicola 2026” della guida de L’Espresso.

A inaugurare la Pasqua di Cattolica, sabato 4 aprile, alle ore 11, al Teatro del Gusto in piazza Primo Maggio, saranno l’Assessora regionale al turismo Roberta Frisoni e la consigliera regionale Alice Parma, assieme alla sindaca Foronchi, al presidente provinciale Can Rimini Marco Polazzi, alla presidente di Cna Cattolica-San Giovanni in Marignano Monica Mazzini, a Maurizio Saggion di ProduciAmo Romagna, a Nicolò Bianchini presidente Rimini Doc Strada dei vini del sapori dei colli di Rimini e Gaetano Callà di Camera di Commercio della Romagna.

Dopo il taglio del nastro, la manifestazione entra subito nel vivo, con il talk L’intelligenza relazionale dei territori: cibo, cultura, economie e benessere, idee, linguaggi, saperi” al Teatro del Gusto.

Saranno tre giorni di immersione tra mare e colline, in cui poter fare esperienza delle tipicità locali con degustazioni, merende, cooking show, masterclass e talk. Il tutto in un’ottica di etica ed economia circolare, a partire dagli arredi e allestimenti evocativi di una dimensione bucolica.

“Pasqua rappresenta uno dei momenti chiave di apertura della stagione turistica e iniziative come questa rafforzano la capacità della nostra costa di rinnovarsi e di offrire esperienze sempre più complete e attrattive – dichiara l’assessora al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Roberta Frisoni - La scelta di portare nel cuore di Cattolica il racconto dell’entroterra, delle produzioni tipiche e della cultura enogastronomica va esattamente nella direzione su cui stiamo lavorando come Regione: integrare mare, colline e territori per costruire un’offerta capace di valorizzare l’identità dell’Emilia-Romagna e di generare nuove opportunità per operatori e comunità locali. Un lavoro che nasce dalla collaborazione tra istituzioni, imprese e territori e che permette di proporre alle visitatrici e ai visitatori non solo una vacanza, ma un’esperienza autentica e riconoscibile”.