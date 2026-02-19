Cattolica celebra la sua prima centenaria del 2026, Nicoletta Metere

L’elisir della lunga vita: amore, fede e resilienza quotidiana

È la prima centenaria del 2026. Si chiama Nicoletta Metere e ha festeggiato il traguardo del secolo circondata dall’amore del figlio, della famiglia e di tutti i suoi cari. A portarle gli auguri e l’abbraccio di Cattolica durante il pranzo di compleanno, è stata la Sindaca Franca Foronchi, che ha omaggiato Nicoletta con un coloratissimo mazzo di fiori.

“È sempre un grande piacere celebrare questi compleanni così speciali – commenta la Sindaca Foronchi – I nostri centenari sono la nostra memoria storica, le nostre radici. Il passato che spiega il nostro presente. Dovremmo registrare il racconto delle loro vite perché sono patrimoni da conservare e custodire. Nicoletta è una donna forte, anche lei, come tutti i nati nei primi del 1900, ha attraversato decenni di storia complessa e difficile, oltre che segnata da tragedie immani. Ha sempre lavorato e con grande sacrifici, determinazione, ma soprattutto con grande amore ha fatto crescere suo figlio. Auguri di cuore a Nicoletta per i suoi straordinari 100 anni!”

A rivelare l’elisir di lunga vita di Nicoletta, è il figlio Franco: “Mia madre è arrivata a questo traguardo grazie all'amore di chi gli starà sempre vicino, perché lei per prima ha donato sempre tanto amore. Lei e mio padre mi hanno adottato dal brefotrofio dell’Aquila. Era il 1969. Nel 1975 mio padre purtroppo è venuto a mancare. E mia madre, all’età di 50 anni, si è rimboccata le maniche e ha cominciato a lavorare negli alberghi e nelle pensioni d’estate, mentre d’inverno accudiva gli anziani. Mi ha cresciuto da sola, con enormi sacrifici. A sostenerla sempre, anche una grande fede. Ha sempre portato avanti i valori della famiglia e il rispetto per le persone. Fino a 94 anni è sempre stata attiva e pronta ad aiutare le persone. Purtroppo il Covid e una caduta accidentale che le ha provocato una frattura, l’hanno costretta a ridurre le sue attività. Ma l’amore per la vita e per la sua famiglia non l’abbandonano mai”.