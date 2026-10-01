Cattolica, chiude la mostra sui 100 anni Ducati: due scatti resteranno al Museo di Borgo Panigale

L’esposizione al Palazzo del Turismo ha richiamato visitatori italiani e stranieri

Si è conclusa domenica 27 settembre al Palazzo del Turismo di Cattolica la mostra “100 anni di Ducati: dalla Mototemporada alla Superbike”, il progetto dedicato al centenario della Casa di Borgo Panigale che durante l’estate ha raccontato non soltanto un secolo di storia del celebre marchio motociclistico, ma anche il profondo legame tra Ducati, il motociclismo e la Riviera romagnola. L’esposizione, inaugurata il 2 luglio nell’ambito del programma WDW OFF, è rimasta visitabile per tutta l’estate.

Un percorso che ha registrato un grande successo di pubblico, richiamando visitatori italiani e internazionali e confermando quanto la storia dei motori rappresenti un patrimonio capace di attraversare confini e generazioni e, allo stesso tempo, uno strumento di racconto e promozione del territorio.

Dalle immagini e dai racconti delle leggendarie Mototemporada alle competizioni sul circuito di Santa Monica, dalla nascita del Mondiale Superbike alle moto che hanno scritto pagine indimenticabili della storia sportiva Ducati, la mostra ha accompagnato il pubblico attraverso fotografie, materiali storici e moto da collezione, restituendo il racconto di una Riviera nella quale il mondo dei motori appartiene alla memoria collettiva e dove competizione, tecnologia, turismo e cultura continuano a incontrarsi. Il legame tra Ducati, la Riviera e la stagione delle Mototemporada è stato uno degli elementi centrali del progetto espositivo.

A lasciare una traccia della mostra anche oltre la sua conclusione saranno due scatti selezionati dal curatore del Museo Ducati Livio Lodi, che saranno esposti in maniera permanente al Museo Ducati di Borgo Panigale. Un ulteriore elemento che consolida il legame tra il progetto realizzato a Cattolica e la storia della Casa motociclistica, rafforzando la visibilità della città e il suo ruolo all’interno della Motor Valley.

«La risposta del pubblico ci restituisce la soddisfazione per un progetto nel quale abbiamo creduto molto e che ci ha permesso di raccontare una parte importante della nostra identità – dichiara l’Assessora al Turismo e Grandi Eventi Elisabetta Bartolucci –. Non abbiamo voluto celebrare soltanto i cento anni di un marchio che ha fatto la storia del motociclismo, ma raccontare il legame profondo che unisce Ducati alla Riviera e a un territorio nel quale la passione per i motori fa parte della memoria collettiva. La presenza di tanti visitatori italiani e internazionali dimostra quanto questo patrimonio possa diventare anche un’importante occasione di promozione turistica e culturale. Cattolica è parte della Motor Valley e progetti come questo ci permettono di valorizzarne la storia guardando, allo stesso tempo, a nuove opportunità per il futuro.

Il successo della mostra è stato possibile grazie a un grande lavoro di squadra e a una preziosa sinergia tra istituzioni, territorio e mondo Ducati. Desidero quindi ringraziare Ducati, il Museo Ducati e il suo curatore Livio Lodi, Motor Valley, Visit Romagna, MOAB, i collezionisti privati che hanno contribuito ad arricchire l’esposizione, il nostro Ufficio Turismo e tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione e alla promozione del progetto. Una collaborazione che ha dato forza all’iniziativa e che rappresenta il modo migliore per continuare a costruire proposte capaci di unire cultura, turismo e promozione del territorio».

La mostra chiude così un progetto nato nell’anno del centenario Ducati, lasciando in eredità un racconto che lega la storia del motociclismo a quella della Riviera e conferma il valore di questo patrimonio anche come opportunità di promozione e attrattività turistica per Cattolica.



